Россияне ударили по Харьковщине «Искандером» и КАБами

Российская армия ударила по Харьковской области баллистической ракетой "Искандер-М". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на утреннюю сводку начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Так, баллистический удар около 23:28 пришелся на территорию бездействующей базы отдыха в с. Высокий Высочанского общества. В результате обстрела возникло попадание в 4-этажное здание. Получили острую реакцию на стресс 3 человека.

Вечером оккупанты сбрасывали авиабомбы на села Харьковщины. Около 18 часов КАБ попали по с. Слатино, Дергачевская громада. В результате обстрела КАБ попадания в землю, повреждены два частных дома, гараж.

Также авиабомбардировка произошла в Золочевской громаде Богодуховского района. В результате обстрела двумя КАБами возникло попадание по окраине с. Уды, да еще два КАБа попали по окраине с. Бородянка.

В Волчанской громаде в результате попадания FPV-дрона получили травмы 3 человека.

Также оккупанты били из РСЗО по с. Пески-Радьковские Изюмского района, в результате чего произошло возгорание травы на площади 1,5 Га.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мощный взрыв прогремел в Харьковском районе. Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на с. Токаревка Вторая Дергачевская ТГ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Россия не прекращает террор гражданского населения Харьковщины, отметил глава области.