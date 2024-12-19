Россияне ударили по Харьковщине: есть погибшие и раненые

Оккупанты ударили по Купянскому району Харьковской области. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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К сожалению, есть погибшие и раненые.

В результате вражеского обстрела Шевченково одна женщина погибла, данные устанавливаются. Еще одна женщина и мужчина получили ранения.

В результате обстрела Двуречной также одна женщина получила ранения, госпитализирована в больницу, отметил Синегубов.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вчера в Днепропетровской области, а именно в Кривом Роге было громко. Поздним вечером в 23 часа в городе прогремели мощные взрывы. Перед этим сообщалось об угрозе баллистического удара из Таганрога РФ.

Позже глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что город находится под ракетной атакой. Из-за обстрела в городе произошло повреждение многоэтажек, а также исчезло электроснабжение. Для всех пострадавших был развернут штаб помощи, где можно получить строительные материалы, коммунальные бригады, оставить заявления на материальную помощь от города и прочее. "Слава Богу, все живы. Перебиты центральные коллекторы, электричество, троллеи. Много повреждений в многоэтажках. Пострадала больница. Штаб помощи работает. Водители, энергетики, транспортники и коммунальщики ликвидируют последствия", – сообщил Вилкул.