Россияне сообщили об оккупации населенного пункта в Харьковской области

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Недилько Ксения
Россияне, вероятно, смогли оккупировать населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщило враждебное Министерство обороны РФ, передает портал "Комментарии", где оккупацию называют "увольнением".
Карта боевых действий DeepState, скриншот
Отметим, что согласно карте DeepState этот населенный пункт находится под контролем ВСУ, хотя и близок к линии боевого столкновения.
По данным Института изучения войны, 27 марта российские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но не продвинулись.
Российские войска наступали к северо-востоку от Купянска у Двуречной; к северу от Купянска возле Голубовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки и Песчаного 26 и 27 марта, отметили в ISW .
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