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Россияне сообщили об оккупации населенного пункта в Харьковской области

Оккупанты заявили о захвате села на Харьковщине

сегодня, 13:17
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Недилько Ксения

Россияне, вероятно, смогли оккупировать населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщило враждебное Министерство обороны РФ, передает портал "Комментарии", где оккупацию называют "увольнением".

Россияне сообщили об оккупации населенного пункта в Харьковской области

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области", — написали в оккупационном ведомстве.

Отметим, что согласно карте DeepState этот населенный пункт находится под контролем ВСУ, хотя и близок к линии боевого столкновения.

По данным Института изучения войны, 27 марта российские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но не продвинулись.

Российские войска наступали к северо-востоку от Купянска у Двуречной; к северу от Купянска возле Голубовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки и Песчаного 26 и 27 марта, отметили в ISW .



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