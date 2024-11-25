Россияне сообщили, куда ударили в Харькове

Мощный удар нанесен в Харькове по зданию, где мог находиться штаб нацподразделения "Кракен", на место выехали "скорые". Об этом сообщили пропагандистскому изданию РИА Новости в "подполье".

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Оккупанты, как всегда, сообщают о поражении "военных" целей, но страдают гражданские люди. Так произошло и сегодня, когда враг ударил, вероятно, ракетой С-400 по центру Харькова в 8:30 утра в понедельник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел Харькова: что известно

Сегодня в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом оккупантов и призвали всех находиться в укрытиях.

Удар пришелся по самому центру города. Экстренные службы выехали на место попадания. "На одной из центральных улиц в результате удара возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Есть пострадавшие, экстренная медицинская помощь работает на месте", – сообщил Олег Синегубов в 08:44.

Игорь Терехов в 08:58: "Попадание в центральной части города, район плотной жилой застройки. Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры".

Олег Синегубов в 09:22: "Количество пострадавших возросло до 15. Спасатели локализовали пожар в результате вражеского обстрела. Попадание пришлось в землю. Горели 3 автомобиля и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждены остекление жилых домов".

Игорь Терехов в 09:58: "Предварительно удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400". По последним данным, в городе 19 раненых. Пострадал 41 дом.