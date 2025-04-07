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Россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину: есть погибшие

Оккупанты ударили по Харьковщине: есть погибшие

сегодня, 08:07
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Недилько Ксения

Мощный взрыв прогремел в Харьковском районе. Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на с. Токаровка Вторая Дергачевская ТГ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину: есть погибшие

Иллюстративное фото

В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс.

Россия не прекращает террор гражданского населения Харьковщины, отметил глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 4 апреля оккупанты сбросили баллистическую ракету "Искандер" по жилому кварталу Кривого Рога на Днепропетровщине.

Сегодня, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены дни траура по погибшим из-за самой кровавой вражеской атаки российских агрессоров по городу 4 апреля, в результате которой погибли 20 человек, из них 9 детей.

Идет ликвидация последствий вражеских террористических ударов. 33 раненых после атаки 4 апреля сейчас находятся в больницах, из них 4 детей. 18 раненых в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей.

Также 20 раненых, из них 2 в тяжелом состоянии, находятся в больницах после предварительных вражеских ударов по нашему городу. Врачи борются за жизнь всех раненых и оказывают необходимую помощь.

Также "Комментарии" писали , что посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк выразила соболезнования украинцам из-за удара по Кривому Рогу, на этот раз вспомнив о России.

После слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что его разочаровала реакция американского посольства на эту атаку, Бринк опубликовала в микроблоге X новое сообщение. В нем говорится, что именно Россия ударила баллистической ракетой по городу.



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