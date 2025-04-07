Россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину: есть погибшие

Мощный взрыв прогремел в Харьковском районе. Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на с. Токаровка Вторая Дергачевская ТГ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс.

Россия не прекращает террор гражданского населения Харьковщины, отметил глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 4 апреля оккупанты сбросили баллистическую ракету "Искандер" по жилому кварталу Кривого Рога на Днепропетровщине.

Сегодня, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены дни траура по погибшим из-за самой кровавой вражеской атаки российских агрессоров по городу 4 апреля, в результате которой погибли 20 человек, из них 9 детей.

Идет ликвидация последствий вражеских террористических ударов. 33 раненых после атаки 4 апреля сейчас находятся в больницах, из них 4 детей. 18 раненых в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей.

Также 20 раненых, из них 2 в тяжелом состоянии, находятся в больницах после предварительных вражеских ударов по нашему городу. Врачи борются за жизнь всех раненых и оказывают необходимую помощь.

Также "Комментарии" писали , что посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк выразила соболезнования украинцам из-за удара по Кривому Рогу, на этот раз вспомнив о России.

После слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что его разочаровала реакция американского посольства на эту атаку, Бринк опубликовала в микроблоге X новое сообщение. В нем говорится, что именно Россия ударила баллистической ракетой по городу.