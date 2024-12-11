Россияне продвигаются в Харьковской области: в США сообщили, где проходит линия столкновения

9 и 10 декабря русские войска продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Старицы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Российский источник утверждал, что оккупанты захватили позиции на юге Волчанска, но ISW не нашел подтверждения этого заявления. Представитель украинской бригады, действовавшей на северном харьковском направлении, сообщил, что российские войска пытаются переправиться через реку Волчья возле Волчанска, и предупредил, что российские наступления к востоку и югу от Волчанска могут начать угрожать украинским тылам на купянском направлении.

Представитель отметил, что неопытная российская пехота проводит первую волну атаки, и если эта пехота продвигается вперед, более опытные российские подразделения идут дальше, чтобы укрепить и использовать только захваченные позиции. Представитель Харьковской группировки войск Украины подполковник Евгений Романов заявил, что российские войска не используют бронетехнику в наступлениях на харьковском направлении из-за ограниченных запасов бронетехники.

Отмечается, что захватчики недавно продвинулись западнее Сватово во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 10 декабря. Командир украинского батальона сообщил 9 декабря, что российские войска захватили Вишневое и Первомайское (оба западнее Сватово) и пытаются защитить плацдарм на этом участке, с которого можно было переправиться через р. Оскол. Однако российские войска все еще находятся примерно в 15 км к востоку от реки Оскол в районе Вишневого-Первомайского, отмечают в ISW.

Российские источники утверждали, что оккупанты преуспели вблизи Лозовой, Зеленого Гая, Новоегоровки и Грековки, хотя ISW пока не наблюдает подтверждения наступления России в этих областях.

Российский военкор заявил, что украинские войска продолжают контратаки вблизи Двуречной (к северу от Купянска) и что российские войска удерживают позиции на западном (правом) берегу реки Оскол. Украинские военные источники отметили, что российские войска сохраняют высокие темпы наступления на купянском направлении и используют преимущественно легкую небронированную технику, такую как мотоциклы, багги и автомобили для поддержки огневых подразделений пехоты в составе семи-восьми человек.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вчера около 10 утра российские войска нанесли удары по городу Златополь (быв. Первомайский) Лозовского района Харьковской области. Получили ранения и получили острую реакцию на стресс 10 человек. В результате атак повреждены частные жилые дома, банковское учреждение, административные здания, автомобили и т.д.

Предварительно российская армия ударила по городу двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".