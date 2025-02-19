Россияне продолжают продвигаться в Харьковской области: где еще могли занять населенные пункты

Российские войска 18 февраля продолжали наземные наступления на харьковском направлении, но не продвинулись. 17 и 18 февраля оккупанты вели наступательные операции к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска. Харьковская и Хортицкая группировки войск Украины сообщили 18 февраля, что украинские силы отразили российскую механизированную атаку численностью примерно в один взвод возле Волчанска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Иллюстративное фото

18 февраля оккупанты продолжали наступление в районе Купянска, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. 17 и 18 февраля русские войска наступали севернее Купянска вдоль международной границы близ Тополей, восточнее Купянска возле Петропавловки и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки и Глушевки и в направлении Новоосинового. Украинская группировка войск "Хортица" 17 февраля опубликовала кадры, на которых видно, как российские войска ведут механизированный штурм на купянском направлении, и сообщили, что украинские беспилотники уничтожили один БТР и повредили еще три.

Русские военкоры утверждали, что захватчики продвинулись к юго-западу и северо-западу от Двуречной (к северу от Купянска), к востоку от Довгенького (к северо-востоку от Купянска). Оккупационный губернатор Харьковской области гауляйтер Виталий Ганчев заявил, что российские войска расширили свой плацдарм на западном берегу реки Оскол, захватив неопределенный населенный пункт к северу от Двуречной.

Недавно русские войска продвинулись по направлению Боровой. Оккупанты наступали северо-восточнее Боровой возле Загрызового, Новой Кругляковки и Лозовой; восточнее Боровой под Копанками; и юго-восточнее Боровой у Макеевки и Грековки 17 и 18 февраля.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 февраля, показывают, что россияне проводят механизированный штурм размером во взвод юго-западнее Лозовой, что указывает на то, что враг недавно продвинулся в этот район.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Харьковском направлении в районе Волчанска захватническая армия не оставляет попыток проводить штурмовые действия с привлечением бронетехники и атаковать наши оборонные укрепления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ОСУВ "Хортица".