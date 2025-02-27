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Россияне продолжают продвигаться на Харьковщине: где еще захватили землю

Враг продолжает захватывать населённые пункты Харьковской области

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

26 февраля российские войска продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались. 25 и 26 февраля российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Россияне продолжают продвигаться на Харьковщине: где еще захватили землю

Иллюстративное фото

Отмечается, что оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении. 25 и 26 февраля российские войска проводили наступательные операции к северу от Купянска в районе Двуречной, Радьковки и Кондрашовки и к востоку от Купянска в районе Петропавловки. 26 февраля российский воин заявил, что украинские войска контратаковали между Двуречьем и Западным (к северу от Купянска).

26 февраля украинский Генштаб опубликовал карту, на которой отмечено, что российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Солнечной на севере Двуречной.

25 февраля российский военкор заявил, что русские войска продвинулись к северу от Новомлынска и к западу от Калинового (оба к северо-востоку от Купянска). Другой российский пропагандист утверждал, что захватчики продвинулись к Кондрашовке и захватили большую часть Голубовки (к северу от Купянска).

Действовавшая на купянском направлении бригада 26 февраля опубликовала кадры, на которых видно, как подразделения бригады наносят удар с беспилотников по российскому составу боеприпасов на купянском направлении.

26 февраля оккупанты продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись. 25 и 26 февраля оккупанты вели наступательные действия к северо-востоку от Боровой в районе Загрызового и к востоку от Боровой в районе Надежды и Копанок.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по данным ISW, украинские и российские силы недавно продвинулись на Купянском направлении. 24 и 25 февраля российские войска вели наступательные операции к северу от Купянска в районе Двуречной, восточнее Купянска в районе Петропавловки и юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки.



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