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Россияне подняли триколор над населенным пунктом Харьковской области

Оккупанты заявляют о захвате Мелового на Харьковщине

3 июля 2025, 18:57
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Недилько Ксения

Российские войска заявляют об оккупации населенного пункта Меловое в Харьковской области. Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором видно, что оккупанты поднимают свой триколор на одном из зданий, вероятно, в этом населенном пункте.

Россияне подняли триколор над населенным пунктом Харьковской области

Россияне подняли триколор над населенным пунктом Харьковской области

"В активных боевых действиях принимали участие военнослужащие 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север" при поддержке штурмовиков 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса. После освобождения (оккупации – ред.) населенного пункта бойцы поставили государственный флаг на одно из зданий", – заявляют в МО РФ.

Кроме того, там уверяют, что оккупанты ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя ВСУ от государственной границы для создания санитарной зоны и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов.

"Подразделения шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ", – отмечают во вражеском министерстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что захватчики недавно продвинулись в направлении Боровой. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 июня, показывают, как российские войска поднимают флаг в центральной Грековке (юго-восточнее Боровой), что свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение.

Представитель бригады украинской пограничной службы, действующей на Волчанском направлении, заявил 23 июня, что российские войска ежедневно совершают до 10 штурмов и недавно увеличили количество личного состава, вовлеченного в каждый штурм, до 25 человек по сравнению с предыдущими штурмами, когда личного состава было от трех до десяти человек. Погранслужба Украины сообщила 23 июня, что российские войска на Волчанском направлении продолжают атаковать, используя пехоту на мотоциклах.



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