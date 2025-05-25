logo

BTC/USD

108304.67

ETH/USD

2534.79

LTC/USD

95.01

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Россияне обстреляли город в Харьковской области фугасными авиабомбами
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне обстреляли город в Харьковской области фугасными авиабомбами

Армия РФ обстреляла жилые дома в Купянске: погибли мирные жители

25 мая 2025, 13:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Два человека погибли, еще три пострадали – прокуроры документируют последствия российских авиаатак по Купянску Харьковской области, передает портал "Комментарии".

Россияне обстреляли город в Харьковской области фугасными авиабомбами

Иллюстративное фото

По данным облпрокуратуры, 25 мая ориентировочно в 9:26 Вооруженные Силы РФ в очередной раз нанесли авиационный удар по г. Купянск.

Авиационный боеприпас попал по территории частного жилищного сектора. Погибли две женщины в возрасте 84 и 57 лет.

60-летний мужчина и жительница 75 лет получили ранения. Еще одна женщина, которой 68 лет, получила острую реакцию на стресс.

В городе разрушены и повреждены более 20 домовладений, хозяйственные помещения. По предварительной информации, враг использовал ФАБ-500.

Ориентировочно через пол часа российская армия нанесла повторный авиационный удар по городу. Предварительно, на этот раз применен ФАБ-1500 из УМПК. Повреждены не менее 15 домов. Без пострадавших.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия в целях надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Россияне обстреляли город в Харьковской области фугасными авиабомбами - фото 2
Россияне обстреляли город в Харьковской области фугасными авиабомбами - фото 3
Россияне обстреляли город в Харьковской области фугасными авиабомбами - фото 4
Россияне обстреляли город в Харьковской области фугасными авиабомбами - фото 5
Россияне обстреляли город в Харьковской области фугасными авиабомбами - фото 6
Россияне обстреляли город в Харьковской области фугасными авиабомбами - фото 7
Россияне обстреляли город в Харьковской области фугасными авиабомбами - фото 8

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью кафиры совершили массированную атаку ракетами и беспилотниками по Украине, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, еще десятки раненых.

По предварительным данным по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локационно потеряны. Также в результате боевой работы обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и центре страны. 139 — сбиты огневыми средствами поражения, 127 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости