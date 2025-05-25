Россияне обстреляли город в Харьковской области фугасными авиабомбами

Два человека погибли, еще три пострадали – прокуроры документируют последствия российских авиаатак по Купянску Харьковской области, передает портал "Комментарии".

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По данным облпрокуратуры, 25 мая ориентировочно в 9:26 Вооруженные Силы РФ в очередной раз нанесли авиационный удар по г. Купянск.

Авиационный боеприпас попал по территории частного жилищного сектора. Погибли две женщины в возрасте 84 и 57 лет.

60-летний мужчина и жительница 75 лет получили ранения. Еще одна женщина, которой 68 лет, получила острую реакцию на стресс.

В городе разрушены и повреждены более 20 домовладений, хозяйственные помещения. По предварительной информации, враг использовал ФАБ-500.

Ориентировочно через пол часа российская армия нанесла повторный авиационный удар по городу. Предварительно, на этот раз применен ФАБ-1500 из УМПК. Повреждены не менее 15 домов. Без пострадавших.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия в целях надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью кафиры совершили массированную атаку ракетами и беспилотниками по Украине, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, еще десятки раненых.

По предварительным данным по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локационно потеряны. Также в результате боевой работы обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и центре страны. 139 — сбиты огневыми средствами поражения, 127 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.