Россияне нагло врут об убийственном ударе по Харькову: что заявляют
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне нагло врут об убийственном ударе по Харькову: что заявляют

Оккупанты заявляют, что людей в Харькове убил не российский дрон, а украинская ПВО

18 августа 2025, 10:36
Автор:
Недилько Ксения

18 августа около 5:00 пять вражеских беспилотников ударили по многоквартирному жилому дому в Индустриальном районе г. Харькова. В результате атаки произошло частичное разрушение здания — обрушились межэтажные перекрытия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Россияне нагло врут об убийственном ударе по Харькову: что заявляют

Россияне врут об ударе по Харькову, где погибли люди

Погибли пять человек, среди которых девочка в возрасте примерно 1,5 года и парень 16 лет.

Ранены 20 человек, из них 6 детей. Благодаря оперативным действиям чрезвычайников из-под завалов удалось спасти 2 человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным, для атак по городу враг применил БПЛА типа "Герань-2".

В настоящее время аварийно-спасательные работы и тушение пожара продолжаются.

Спасатели разбирают поврежденные конструкции. Демонтаж части фасада позволит продлить поисково-спасательные работы. Вероятно, на этом месте под завалами есть еще люди. В настоящее время считаются пропавшими без вести четыре человека.

Однако российская пропаганда продолжает манипуляцию и обвинение Украины в страшных преступлениях против мирных людей. Так, по данным Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, в российских пабликах распространяют информацию, что смертельный удар был произведен не российскими БПЛА, а украинской ПВО, и это якобы было совершено для провокаций перед встречей президентов Зеленского и Трампа.

"Кремлевские пропагандисты пытаются обвинить в этом обстреле Украину, придумывают ложь об "украинской провокации" на фоне переговоров.

Особенно цинично, что такие атаки происходят на фоне переговоров по урегулированию войны. Россия постоянно заявляет о своей "готовности к миру", но на самом деле подобные преступления демонстрируют обратное — кремль стремится продолжать убийства гражданских украинцев", – заявили в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал об ужасных последствиях удара по Харькову.

