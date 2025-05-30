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Россияне могут взять в кольцо Купянск: что известно

Как заявляют россияне, ВСУ оказались в достаточно сложной, тяжелой оперативно-тактической ситуации

сегодня, 18:27
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Недилько Ксения

Российские подразделения заявляют об оккупации населенного пункта Кондрашовка Харьковской области и о том, что планомерно продвигаются к Купянску и берут его в охват. Такую информацию сообщил прокремлевскому агентству ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Россияне могут взять в кольцо Купянск: что известно

Карта боевых действий DeepState, скриншот

В Минобороны РФ сообщили об оккупации Кондрашовки сегодня, 30 мая. Оккупацию украинских населенных пунктов россияне называют "освобождением".

"Освобождение Кондрашевки говорит о планомерном продвижении и охвате населенного пункта Купянск. На данный момент противник оказался в довольно сложной, тяжелой оперативно-тактической ситуации и будет пытаться, конечно же, всячески остановить наши войска", — сказал Марочко.

Он предположил, что Киев, вероятнее всего, будет направлять дополнительные силы и средства к Кондрашовке, поскольку дальнейшее продвижение российских сил на данном участке фронта – это "катастрофа для всей группировки [украинских] вооруженных формирований в Купянске".

Он также заявил, что оккупация Кондрашовки Харьковской области – значительный стратегический успех армии РФ. Якобы взятием этого населённого пункта российские войска лишили ВСУ логистического узла.

"Освобождение Кондрашовки — это очень значительный стратегический успех наших войск. Дело в том, что сейчас украинские боевики потеряли еще один логистический узел", — сказал он.

Марочко добавил, что в ближайшее время возле Кондрашовки, вероятнее всего, развернутся "достаточно жаркие столкновения", поскольку ВСУ попытаются вернуть ранее утраченные позиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на северном направлении Харьковской области российские войска действуют небольшими штурмовыми группами, пытаясь найти слабые места в украинской обороне. Признаков подготовки к полномасштабному наступлению пока не наблюдается. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире "Суспильного" сообщил капитан бригады НГУ "Хартия" Алексей Крыменюк.



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