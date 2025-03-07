Россияне имеют продвижение на Харьковщине и перебрасывают войска через Оскол

Российские войска 6 марта продолжили наступательные действия на харьковском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. 6 марта российский военкор заявил, что российские войска захватили от 70 до 80 процентов Волчанска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

Иллюстративное фото

5 и 6 марта российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска.

Сообщается, что оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении.

Кадры, опубликованные 18 февраля и геолокированные 5 марта, показывают, что захватчики продвинулись в юго-западной Двуречной (к северо-востоку от Купянска).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 5 марта, что украинские силы вытеснили российские силы с неопределенного участка Западного (к северу от Купянска) и обратно через участок дороги Р-79 Купянск-Двуречная, но российские силы удерживают некоторые позиции северо-восточнее Западного.

Российские пропагандисты заявили 6 марта, что оккупанты продвинулись к северо-западу от Тополей, к северо-западу и западу от Двуречной, возле Петровки (все к северо-востоку от Купянска) и к северу от Западного.

Российский источник утверждал, что российские силы продвинулись до одного километра в районе Купянска и что российские силы продвинулись в районе Фиголовки (севернее Двуречной), Двуречной и Западной с 4 марта. Другой русский военкор утверждал, что оккупанты продолжают атаковать из Фиголовки в направлении Красного Первого (к северо-востоку от Фиголовки) вдоль западного (правого) берега реки Оскол.

"5 и 6 марта российские войска атаковали вблизи Двуречной, к северо-востоку от Купянска и Двуречной в районе Петро-Ивановки и Новомлынска и к северо-западу от Купянска в районе Кондрашовки. 6 марта российский военкор заявил, что украинские силы контратаковали на правом берегу реки Оскол вблизи Западного ", – отметили в ISW .

Украинская группировка войск "Хортица" 6 марта сообщила, что оккупанты пытаются создать новый плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе Красного Первого, а также что враг пытается расширить существующий плацдарм возле Калинового (южнее Двуречной) и пытается перебросить дополнительные подразделения на западный берег реки Оскол, пока погодные условия остаются благоприятными.

Заместитель командира украинского полка, действовавший на Купянском направлении, 6 марта сообщил, что из-за повышения температуры тает лед на реке Оскол, что еще больше усложнит попытки российских войск форсировать реку. Заместитель командующего отметил, что российские силы не перебрасывали через реку ни одной техники, но российская пехота продолжает форсировать реку, в том числе вблизи Двуречной.

Украинский заместитель командующего сообщил, что до 500 российских военных пересекли реку севернее Купянска, но российские силы не смогли усилить свои позиции на правом берегу. Российский пропагандист утверждал, что российские войска используют преимущество в артиллерии и беспилотных летательных аппаратах, а также преимущества в живой силе на купянском направлении для продвижения в этом районе.

"Геолокационные кадры, опубликованные 5 марта, показывают, что российские войска продвигались к западу от Надежды (восточнее Боровой). 5 и 6 марта российские войска наступали северо-восточнее Боровой возле Загрызового и юго-западнее Боровой в направлении Голубовки ", — заявили в ISW .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты заявили о продвижении на Курщине и на Сумщине вдоль границы.