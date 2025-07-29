Россия ударила по гражданским в Харьковской области, которые собрались за гуманитарной помощью

Вражеские войска не перестают обстреливать населенные пункты Харьковской области. Россия наносит жестокие удары по гражданским.

Обстрел Харьковской области. Фото ГСЧС

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 29 июля оккупанты обстреляли Боровскую общину. По его словам, предварительно, армия РФ нанесла удары с РСЗО.

"В результате вражеской атаки в Новоплатоновке погибли 5 человек, ранены — 3. Горит магазин. В селе Пески-Радьковские горит частный дом. Информация относительно пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте", — сообщил Синегубов.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что в селе Новоплатоновка люди пришли за гуманитарной помощью, когда враг ударил из РСЗО.

"Россия — государство-террорист. Ей безразлично, по ком стрелять, но за каждую жизнь она обязательно должна ответить", — подчеркнул Лубинец.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине продолжают разоблачать российских агентов — они помогали готовить ракетные удары. Контрразведка Службы безопасности задержала трех корректировщиков, собиравших координаты для воздушных атак оккупантов по Украине.

В Россию работала 46-летняя жительница поселка Донец в Харьковской области. Как отметили в СБУ, женщина работала сразу на две спецслужбы РФ – российскую военную разведку и ФСБ. Она, по указаниям оккупантов, пыталась выявить и передать им локации зенитно-ракетных комплексов, защищающих небо фронтового региона.

"Для врага это была "цель № 1", которую он надеялся поразить с помощью комбинированных атак с использованием дронов, управляемых авиабомб и баллистических ракет", — сообщили в СБУ. После уничтожения "цели №1", враг планировал нанести точечные удары по местным газораспределительным станциям. Россия хотела уничтожить критическую инфраструктуру в начале отопительного сезона.



