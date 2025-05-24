Россия стягивает войска: будет ли еще одна битва за Харьков

Аналитики и военные предполагают, что Россия может готовиться к новому наступлению на Харьков, однако масштаб и направление этих действий пока остаются неясными. После вытеснения украинских войск из Курской области, российские подразделения – численностью до 50 тысяч человек – сосредоточились вблизи границы с Харьковщиной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Sky News.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военные аналитики допускают, что среди скопившихся вблизи границы сил могут находиться подразделения элитных войск, в частности десантники ВДВ.

"Если россияне оставили эти подразделения там, это будет означать, что они хотят, чтобы эти силы возглавили что-то другое", – отметил военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

В то же время перемещение тех же подразделений в Донецкую область, в Покровск, может свидетельствовать об отсутствии планов масштабного наступления именно под Харьковом.

Несмотря на концентрацию войск, Кларк сомневается в способности России осуществить полномасштабное наступление этим летом.

"Я думаю, что россияне фактически использовали силы, которые они могли бы использовать для стратегического наступления", – высказался эксперт.

Он добавил, что обе стороны сейчас задействованы в изнурительных боях, пожертвовав возможностью масштабного прорыва.

Читайте также на портале "Комментарии" — создание российской армией так называемой буферной зоны, о которой недавно заявил российский диктатор Владимир Путин станет катастрофой для Украины.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

По его мнению, россияне планируют продолжать наступательные действия.

"Буферная зона в нескольких областях для Украины – это катастрофа. Потому что не будет никакой "буферной зоны" – это уже по факту будут русские территории. Россияне даже не скрывают, что планируют двигаться дальше", – отметил Максим Жорин.



