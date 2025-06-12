Россия оккупировала населенный пункт в Харьковской области

Российские оккупационные войска захватили поселок Двуречная Купянского района Харьковской области, а также закрепились рядом с Западным и продвигаются под Довгеньким (Изюмское направление). Об этом сообщили аналитики проекта DeepState к обновленной карте боевых действий.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Это первый большой поселок, который россияне захватили после деоккупации в 2022 году. Инфраструктура там практически вся уничтожена.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска провели наземные операции к северо-востоку от города Сумы в Юнаковке и Яблоновке и достигли некоторых неопределенных тактических успехов. 10 июня российский военкор заявил, что украинские контратаки замедляют темпы продвижения российских войск в сумском направлении, но украинские войска не отвоевывают утраченные позиции.

"Первый заместитель председателя Комитета по вопросам обороны Государственной думы России Алексей Журавлев 11 июня заявил российским государственным СМИ, что российские войска наступают в Сумской области с целью создания 100-километровой "буферной зоны" между украинской и российской границами. Журавлев также утверждал, что российские войска имеют медленные темпы продвижения, поскольку у российских войск нет причин для спешки, и поскольку России не нужно захватывать всю Сумскую область (юго-западная административная граница Сумской области в самой отдаленной точке находится всего в 117 километрах от международной границы с Россией). Заявления Журавлева, предположительно, являются частью попыток Кремля оправдать медленные темпы наступления России перед российской внутренней аудиторией", – отмечают в ISW.