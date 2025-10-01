Россия обстреляла город Балаклея в Харьковской области: один человек погиб, есть раненые

Вражеские войска нанесли ракетный удар по г. Балаклея в Харьковской области.

Обстрел. Иллюстративное фото

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара погибла женщина, еще четыре женщины получили ранения

По словам Синегубова, в результате вражеской атаки погибла 70-летняя женщина.

"Ранения получили 79-летняя, 78-летняя, 35-летняя и 60-летняя женщины. Все пострадавшие были госпитализированы. Также острую реакцию на стресс испытала 88-летняя женщина", — сообщил Синегубов.

По предварительной информации, как сообщил глава Харьковской ОВА, зафиксировано попадание ракеты в землю рядом с пятиэтажным жилым домом. В одной из квартир вспыхнул пожар. Также загорелся припаркованный автомобиль.

"На месте работают подразделения ГСЧС и медики", — сообщил Синегубов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия 30 сентября нанесла удар по Харькову и Днепру.

Сообщалось, что 6 ударов было зафиксировано в Холодногорском районе, также были прилеты в Киевском и Шевченковском районах Харькова.

В Днепре в результате обстрела сообщали о погибшем, также 15 человек получили ранения. По данным Днепропетровской ОВА, у пострадавших осколочные ранения, рваные раны, ушибы.

Россия на протяжении более трех лет наносит удары по учебным центрам и полигонам. Нередко военное командование сообщает о жертвах в результате обстрелов.

Мэр Геническа Станислав Бунятов рассказал, почему врагу удается наносить удары и как минимизировать риски. По его словам, история с учебными центрами и полигонами сводится к четкому владению врагом информации о размещении рекрутеров в определенных местах.



