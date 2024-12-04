Родила ребенка, положила в пакет и завязала: что суд присудил жительнице Харькова

При поддержке публичного обвинения прокурорами Слободской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновной 38-летнюю женщину в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины). Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

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Прокуроры доказали, что в конце ноября 2022 года женщина, находясь в квартире по месту жительства в Харькове, самостоятельно и без помощи медиков родила дочь. Она сразу же положила девочку в полимерный пакет, завязала его, чем ограничила ребенку доступ к воздуху. Девочка скончалась.

В судебном заседании женщина вину не признала. Объяснила, что действительно родила дома ребенка, ножницами перерезала пуповину, положила младенца в пакет, а сама пошла отдыхать в комнату и ждать сожителя.

Согласно выводу судебно-психиатрического эксперта, фигурантка сознавала свои действия и могла руководить ими.

Обвинительный приговор вынесен Коминтерновским районным судом г. Харькова. Идет срок на апелляционное обжалование.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Впервые женщина смогла отсудить ребенка, оставленного в "Окне жизни"

На Львовщине женщина оставила новорожденного в "Окне жизни", а на следующий день решила его вернуть, однако не смогла этого сделать, из-за запущенных юридических процессов. Об этом сообщили в Львовском областном клиническом перинатальном центре.

Вечером первого мая сработала сигнализация в "Окне жизни". Медработники, соблюдая все протоколы, открыли окошечко и увидели там младенца. После медицинского осмотра врачи установили, что подброшенному мальчику ориентировочно два месяца и что ребенок здоров. А на следующий день произошло то, чего никто не мог ожидать.

В медицинское учреждение пришла женщина, утверждавшая, что она мама ребенка и просила вернуть малыша. Медики этого сделать не могли, поскольку были уже запущены все юридические процессы в отношении ребенка. 7 месяцев Львовский областной клинический перинатальный центр был для ребенка родным домом.