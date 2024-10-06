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РФ атакует Харьков КАБами: что известно на этот момент

Граждан призывают не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях

6 октября 2024, 23:31 comments1224
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Амбарцумян Анна

Оккупанты в очередной раз атакуют Харьков КАБами. В городе раздалось несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

РФ атакует Харьков КАБами: что известно на этот момент

Взрыв. Фото из открытых источников

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В настоящее время воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины. Речь идет о северной, восточной и центральной части.

РФ атакует Харьков КАБами: что известно на этот момент - фото 2

Правила действий при воздушной тревоге и ракетной опасности:

  • Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходите в укрытие. Укрытием может быть подвал, бомбоубежище, подземный паркинг или любое другое углубленное помещение без окон.

  • Если вы находитесь дома, уходите в подвал или другое защищенное помещение. Если подвала нет, лягте на пол в центре комнаты подальше от окон и дверей.

  • Если вы находитесь на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие. Если укрытие не найдено, лягте на землю в ближайшем углубленном месте (канава, яма и т.п.) и закройте голову руками.

  • Не оставайтесь в автомобиле во время воздушной тревоги. Выйдите из автомобиля и идите в укрытие.

  • Следите за информацией от официальных источников. Официальные источники, такие как Министерство обороны Украины, будут предоставлять информацию о воздушных тревогах и ракетных опасностях.

  • Если вы слышали взрыв, немедленно лягте на землю в ближайшем углубленном месте. Не пытайтесь бежать или прятаться внутри построек.

  • После взрыва не выходите из укрытия в течение 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы улетели обломки ракеты.

Напомним, Президент Украины сообщил, что за последние сутки силы ПВО сбили более 50 вражеских дронов в разных регионах страны. Враг продолжает массированную атаку, но единство международных партнеров и новые средства борьбы помогут защитить население.



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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/1774
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