Рестораны, парикмахерские и кафе могут получить ваучеры на ремонт после обстрелов

В Харькове предпринимателям, чье имущество пострадало из-за обстрелов, дают возможность восстановить помещение. Ваучеры можно использовать для косметического ремонта помещений, пострадавших в результате российских обстрелов. Об этом сообщает Kharkiv Business Hub, информирует портал "Комментарии".

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Ваучер покрывает стоимость:

• восстановление окон площадью до 20 м2;

• ремонт фасада площадью до 50 м2;

• косметический ремонт помещения площадью до 50 м2;

• восстановление крыши площадью до 80 м².

Подать заявку на участие в программе могут предприниматели, которые:

• зарегистрировали бизнес в Харькове и работают более года;

• бизнес которых не находится в состоянии ликвидации и не включен в санкционные списки;

• готовы трудоустроить одного нового сотрудника после завершения ремонта и возобновления деятельности или трех новых сотрудников в течение 3 месяцев, если бизнес функционирует.

Для участия в программе необходимо заполнить гугл-форму по ссылке. Дедлайн — 30 сентября 2024 года.

Выдача ваучеров стала возможна при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID) "Укрепление общественного доверия в Украине" (UCBI).

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове могут быть еще люди под завалами (ФОТО)

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания российской бомбы по жилому дому. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областного главка ГСЧС. Сейчас известно о 25 пострадавших на этой локации и 1 погибшей женщине. Предварительно под завалами может находиться тело еще одной погибшей.

Спасатели продолжают разбирать разрушенные строительные конструкции. Привлечены 9 единиц техники и 44 человека личного состава ГСЧС, а также 18 единиц коммунальной техники и 57 работников. По данным Харьковской ОВА, 12 пострадавших остаются в больницах после обстрела Харькова 24 сентября. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Другие получили лечение амбулаторно.