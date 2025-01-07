Регулярные наступления уже перешли в систему: почему в Харьковской области тяжелая ситуация

Каждый день на Харьковском направлении – тяжелый. Все из-за постоянных штурмов россиян, которые враг может реализовывать благодаря постоянной ротации и своевременному пополнению БК, рассказал в эфире "Суспильное. Студия” представитель 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.

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“Это уже длится много месяцев – таковы постоянные пехотные штурмы с использованием FPV, плюс, артиллерия, плюс, КАБ. Что, конечно, в долгосрочной перспективе – очень тяжело”, – сказал Бородин.

Также он рассказал, что происходит на участке государственной границы на севере Харьковщины, который контролируют ВСУ.

“Сейчас ситуация стабильная. И, опять же, погода оказывает большое влияние, потому что иногда дни бывают такие, что невозможно использовать разведы и враг вслепую работает. Но со стороны врага, несмотря на то, что у них "глаз" нет – они все равно наступают. У них построена такая система этих резервов – максимально системная и антигуманная. И таким образом у них возможность наступлений есть не то чтобы ежечасно, но несколько раз в сутки”, – добавил пресс-секретарь 3-й ОШБр.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от города Харьков вблизи Старицы и Волчанска 4 и 5 января. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Представитель Украинской группировки войск Хортица майор Виктор Трегубов заявил 5 января, что российские войска атакуют и укрепляют позиции небольшими группами близ Волчанска. 5 января российские войска продолжили наступление на Купянском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли.

Российский военкор утверждал, что оккупанты продвинулись вблизи Западного (к северу от Купянска), но ISW не нашло подтверждения этому. Захватчики атаковали северо-восточнее Купянска вблизи Петропавловки 4 и 5 января.

Глава Купянской горадминистрации Украины Андрей Беседин 4 января заявил, что российские войска наносят удары с планирующих бомб, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и беспилотников на Купянск и что линия фронта находится примерно в двух километрах от центра города.