Работники ТЦК в Харькове останавливали автомобили и применяли силу: подробности

В Харькове военнослужащих ТЦК и СП г. Харькова разоблачили в противоправных действиях — они останавливали транспортные средства и применяли силу. Инциденты произошли 25 октября 2024 года. По фактам начато досудебное расследование. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.



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"При процессуальном руководстве Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона начато досудебное расследование по факту возможных противоправных действий 25.10.2024 военнослужащих ТЦК и СП г. Харькова", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по факту возможных хулиганских действий со стороны должностных лиц Слободского РТЦК и СП г. Харькова, которые во время остановки транспортных средств и проверки военно-учетных документов с особой дерзостью нанесли телесные повреждения гражданину.

Сообщается, что круг причастных установили.

"Продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, осуществляется изъятие видеозаписи события, маршрутных писем в помещении Слободского РТЦК и СП г. Харькова", — сообщили в прокуратуре.

Также в прокуратуре напомнили, что санкция ч. 1 ст. 296 УК Украины, предусматривает хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом. Правонарушение карается штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Сумской области произошла стычка после мобилизационных мероприятий.



