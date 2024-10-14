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Работника лесничества в Харьковской области приговорили к 6 годам: как он причастен к фортификациям

Шесть с половиной лет за решеткой проведет уже бывший помощник лесничего, который во время оккупации Балаклеи работал на врага

сегодня, 12:18
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Недилько Ксения

При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным 41-летнего мужчину в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). 11 октября 2024 года Ленинским районным судом г. Харькова ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком 12 лет и конфискацией имущества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Работника лесничества в Харьковской области приговорили к 6 годам: как он причастен к фортификациям

Иллюстративное фото

Прокуроры доказали, что в конце июля 2022 помощник лесничего ГП "Изюмское лесное хозяйство" начал работать на оккупантов и получил "повышение" по карьерной лестнице.

Так, он вступил в должность "директора" в незаконно созданном органе оккупационных властей — ГП "Балаклейское лесное хозяйство".

Имея полномочия "руководителя" местного лесхоза, коллаборант призвал своих коллег работать на него и новую "власть".

Кроме того, директор решал вопросы заготовки и реализации древесины для укрепления позиций российских захватчиков.

В конце сентября 2022 г. правоохранители задержали коллаборанта в Балаклее в порядке статей 208, 615 УПК Украины.

Приговора мужчина ожидал, находясь под стражей. На судебном заседании он свою вину не признал.

В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование приговора.

Досудебное расследование проводили следователи второго следственного отдела (с дислокацией в Харькове) ТУ ГБР, расположенного в г. Полтаве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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