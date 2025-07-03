Путин допустил роковую ошибку в Харькове: раскрыты неожиданные детали

В 2022 году российские войска не смогли захватить Харьков не только из-за усилий армии, но благодаря невероятной поддержке самих жителей города. Главной ошибкой Кремля стало ошибочное предположение, что Харьков является пророссийским регионом, рассказал в интервью "Украинской правде" городской голова Игорь Терехов.

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Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения получал многочисленные сообщения от российских военных с призывами "сдать город", но это была преимущественно спам-рассылка. Настоящих серьезных предложений ему не поступало, и даже будь, они не имели бы значения.

Терехов подчеркнул, что угроза для Харькова в 2022 году была реальной, ведь россияне расположились вдоль кольцевой дороги, готовясь к штурму. Удержать город удалось благодаря единству харьковчан: в военкоматы выстраивались очереди, раздавали оружие — все от молодежи до пожилых людей объединились для защиты родного дома.

Особую роль в отражении наступления сыграла 92-я бригада, многие бойцы которой погибли, не позволив оккупантам войти в город. Первые дни войны были очень тяжелыми: взорванные мосты, диверсионные группы, проникавшие в город.

Терехов также отметил, что Харьков никогда не являлся пророссийским городом, как считали в Кремле. С 2014 года жители наблюдали события в Украине и понимали истинные намерения агрессора. По его словам, Харьков никогда не стал бы частью так называемой Новороссии — этого удалось избежать как в 2014, так и в 2022 годах благодаря мужеству его жителей.

Впрочем, он признает, что небольшая часть населения около 5–10% имела пророссийские настроения, но это не отражало общую позицию города.

Как уже писал портал "Комментарии", Россия продолжает обстреливать Харьков – используют ударные дроны и ракеты. Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, как город пережил июнь и в очередной раз обратился к горожанам.