Прорыв границы в Харьковской области: почему молчат о руководстве области

Следствие выявило новые факты по делу о прорыве границы в Харьковской области, поэтому задержали экс-командующего ОТУ "Харьков", когда тот вышел из СИЗО под залог в размере 5 миллионов гривен.

Сваленные в кучу "зубы дракона" в Харьковской области

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, комментируя ситуацию и сравнивая ее с прорывом обороны на других участках фронта, удивляется, почему судят только военных, но не задают вопрос руководству областей и районов, где был совершен этот прорыв.

"Военных должны судить военные суды. Это не просто логично, это – единственное верное решение. Потому что гражданский не может оценить реальную военную целесообразность определенных действий и решений. Однако именно здесь и прямо сейчас в вопросе Харьковского прорыва возникает воспоминание о сваленных в кучу "зубов дракона" и странной тишине вокруг гражданского руководства Харьковской области и районов прорыва. Очень большой вопрос. И знаете почему? Потому что когда-то после "мира" будут вопросы о том, как за три дня россияне маршем дошли из Крыма в Мариуполь. И что-то мне подсказывает, что снова будут делать виновных исключительно военных. Хотя это точно не только их вина. Поэтому есть вопросы. Большой вопрос справедливости", – подчеркнул Андрющенко.

Отметим, что вчера ГБР и СБУ сообщили о повторном задержании экс-командующего ОТУ "Харьков" в связи с выявлением новых фактов по делу о прорыве границы в Харьковской области в мае 2024 года.

В рамках расследования уголовного производства по халатности командиров во время обороны части территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района было установлено, что экс-командующий ОТУ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному уходу с поля бойцами 125 обр ТрО.

Установлено, что военный командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке "как маловероятный" и соответственно отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что в итоге привело к трагическим событиям на линии фронта.

Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125 обр ТРО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков.

Также в результате таких действий только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня украинских военнослужащих.

Бывший командующий задержан.

Ему будет объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УК Украины (содействие в самовольном уходе с поля боя или отказ действовать оружием).

Напомним, что 20 января 2024 года экс-командующему было сообщено о подозрении в небрежном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 5 млн гривен.

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ при содействии Министерства обороны и командования ВСУ задержали бывших командиров 20 января 2024: двух генералов и полковника из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.