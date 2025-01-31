Продвижение на Харьковщине: кто отвоевывает позиции к северу от Харькова

Интенсивность штурмов на Харьковском направлении уменьшилась, впрочем, РФ не жалеет живой силы и продолжает наступательные действия. За прошедшие сутки бойцам ВСУ удалось отбить несколько атак, а также взять в плен двух оккупантов, отмечает Евгений Романов, спикер ОТУ Харьков в эфире КИЕВ24.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

В общем, ситуация стабильная и контролируемая, добавил он.

По данным Института изучения войны (ISW), украинские силы недавно продвинулись к северо-востоку от города Харьков на фоне продолжающихся наступательных операций России на севере Харьковской области 30 января. Геолокационные кадры, опубликованные 30 января, показывают, что украинские силы недавно немного продвинулись в северной части Волчанска (к северо-востоку от города Харьков). 29 и 30 января российские войска продолжали штурм у Казачьей Лопани (на севере Харькова вдоль российско-украинской международной границы).

30 января русские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но не продвинулись. 29 и 30 января оккупанты продолжали наступать северо-восточнее Купянска в районе Петропавловки. 30 января российский воин заявил, что украинские силы продолжают контратаку возле Тополей (к северо-востоку от Купянска и вдоль российско-украинской международной границы).

Российский источник утверждал, что оккупанты продвигаются к северным окрестностям Купянска, но ISW не нашел подтверждения этого заявления.

30 января российские захватчики продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Покровском направлении Донетчины ВСУ удалось немного отбросить врага на северных окрестностях Котлиного. Об этом сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников. По его словам, общая картина еще очень неутешительна, но "начинает ощущаться, что ОСУВ "Хортица" попало в надежные руки".

Отметим, что согласно обновленной карте боевых действий проекта DeepState, Силы Обороны возобновили позиции возле Удачного. Враг оккупировал Новоандреевку, а также продвинулся в Нелиповке, Котлином и около Шевченко.