При поддержке фармкомпании "Здоровье" баскетболисты "Харьковского Сокола" триумфовали в игровом сезоне 2024/2025

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Кречмаровская Наталия
Фармацевтическая компания "Здоровье" всегда поддерживает спортсменов родного Харькова. Много лет она способствует становлению молодых чемпионов по вольной борьбе. С прошлого года компания стала спонсором баскетбольного клуба "Харьковские Соколы".
БК "Харьковские Соколы". Фото из открытых источников
В игровом сезоне 2024/2025 команда "Харьковские Соколы" уверенно завоевала главный трофей Высшей лиги. Три поражения и целых 18 побед в течение сезона, победы над Хмельницким и Николаевом на стадии плей-офф – как результат, Харьков занимает первое место и отправляется в Суперлигу следующего игрового года.
Результаты игр плей-офф:
"Харьковские Соколы" — "Хмельницкий" — 79:76;
"Харьковские Соколы" — "Никобаскет" — 96:69.
Фармкомпания "Здоровье" прошла бок о бок с командой весь путь — подготовительный процесс перед первыми играми, весь насыщенный сезон Высшей лиги и напряженные победные игры в его финальной части.
Фармкомпания "Здоровье" известна своими социально ориентированными проектами. Во время войны это направление продолжает развиваться.
Напомним: портал "Комментарии" писал о поддержке харьковских баскетболистов компанией "Здоровье".