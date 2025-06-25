При поддержке фармкомпании "Здоровье" баскетболисты "Харьковского Сокола" триумфовали в игровом сезоне 2024/2025

Фармацевтическая компания "Здоровье" всегда поддерживает спортсменов родного Харькова. Много лет она способствует становлению молодых чемпионов по вольной борьбе. С прошлого года компания стала спонсором баскетбольного клуба "Харьковские Соколы".

БК "Харьковские Соколы". Фото из открытых источников

В игровом сезоне 2024/2025 команда "Харьковские Соколы" уверенно завоевала главный трофей Высшей лиги. Три поражения и целых 18 побед в течение сезона, победы над Хмельницким и Николаевом на стадии плей-офф – как результат, Харьков занимает первое место и отправляется в Суперлигу следующего игрового года.

Результаты игр плей-офф:

"Харьковские Соколы" — "Хмельницкий" — 79:76;

"Харьковские Соколы" — "Никобаскет" — 96:69.

Фармкомпания "Здоровье" прошла бок о бок с командой весь путь — подготовительный процесс перед первыми играми, весь насыщенный сезон Высшей лиги и напряженные победные игры в его финальной части.





"Вместе с нашими надежными партнерами мы уверенно вступаем в новый сезон Суперлиги. Мы искренне ценим эту поддержку — это опора, которая позволяет нам существовать и двигаться дальше. Нас объединяют общие ценности и вера в командную работу. Это не только о БК "Харьковские Соколы" — это о спортивной культуре нашего региона. Благодарим фармкомпанию “Здоровье” за доверие, сотрудничество и совместное стремление к победам”, — подчеркнули в пресс-центре клуба.

Фармкомпания "Здоровье" известна своими социально ориентированными проектами. Во время войны это направление продолжает развиваться.

"Для нас важно поддерживать молодых спортсменов, давать им возможность тренироваться и побеждать. Спортивные достижения украинцев являются отличным примером для подрастающего поколения. Таким образом, мы демонстрируем устойчивость и несгибаемость нашей страны", — подчеркнул основатель ООО "Корпорация "Здоровье" Александр Доровский.

Напомним: портал "Комментарии" писал о поддержке харьковских баскетболистов компанией "Здоровье".