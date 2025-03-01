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Последствия массированного удара россиян по Харькову: спасатели показали фото

По предварительным данным, пострадали 7 человек

сегодня, 07:26
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Кравцев Сергей

Спасатели выложили в сеть фото и видео последствий массированных ударов российских оккупантов по Харькову в ночь на 1 марта. Как передает портал "Комментарии", соответствующие материалы опубликовало ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Последствия массированного удара россиян по Харькову: спасатели показали фото

Удар по Харькову. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

"Ночью российские войска нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области", – говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели отметили, что в результате атаки повреждены: медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В здании пожарно-спасательного подразделения выбиты окна, двери и ворота.

В результате вражеской атаки возникло четыре очага пожаров.

Отмечается, что один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуированы 64 человека, среди них – 56 пациентов и ребенок.

По предварительным данным, пострадали 7 человек.

Отметим, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вечером 28 февраля российские беспилотники атаковали Харьков, в городе прогремели взрывы. Об атаке вражеских БПЛА сообщил глава города Игорь Терехов. По его словам, "прилеты" зафиксированы в двух районах Харькова. 

"Предварительно удар совершен по центральной части города, в районе жилой застройки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Есть еще один прилет, предварительно в Шевченковском районе, и снова рядом с жилыми многоэтажками", — сообщил Игорь Терехов.

Последствия массированного удара россиян по Харькову: спасатели показали фото - фото 2

Последствия массированного удара россиян по Харькову: спасатели показали фото - фото 3

Последствия массированного удара россиян по Харькову: спасатели показали фото - фото 4

Последствия массированного удара россиян по Харькову: спасатели показали фото - фото 5




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Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/12202
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