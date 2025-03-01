Последствия массированного удара россиян по Харькову: спасатели показали фото

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Кравцев Сергей
Спасатели выложили в сеть фото и видео последствий массированных ударов российских оккупантов по Харькову в ночь на 1 марта. Как передает портал "Комментарии", соответствующие материалы опубликовало ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Удар по Харькову. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Спасатели отметили, что в результате атаки повреждены: медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры.
В здании пожарно-спасательного подразделения выбиты окна, двери и ворота.
В результате вражеской атаки возникло четыре очага пожаров.
Отмечается, что один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуированы 64 человека, среди них – 56 пациентов и ребенок.
По предварительным данным, пострадали 7 человек.
Отметим, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вечером 28 февраля российские беспилотники атаковали Харьков, в городе прогремели взрывы. Об атаке вражеских БПЛА сообщил глава города Игорь Терехов. По его словам, "прилеты" зафиксированы в двух районах Харькова.
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