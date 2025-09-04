Сегодня утром в поселке Казачья Лопань Дергачевского района Харьковской области разразился вражеский FPV -дрон, который местные жители решили разобрать и достать из него боевую часть. Двое мужчин погибли, а двое получили ранения.

После взрыва дрона в Харьковской области более 7 часов не могли эвакуировать раненых

Однако доставить их в больницу оказалось целой проблемой, потому что это граница с Россией.

Как сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, местные жители смогли вывезти мужчин из поселка и передать их медикам скорой. В состоянии средней тяжести, с контузиями, многочисленными ожогами и обломочными ранениями работники экстренной помощи доставили пострадавших в одну из харьковских больниц. Сейчас угрозы их жизни нет.

"Сегодняшнее событие – это пример вопиющей человеческой халатности и полного отсутствия инстинкта самосохранения, который ставит под угрозу жизнь других людей. Надеюсь, что жители приграничья сделают правильные выводы из этой истории и отважатся на эвакуацию, пока не стало слишком поздно", – подчеркнул руководитель громады.

По предварительной информации, мужчины "затрофеили" один из вражеских FPV-дронов, принесли его в дом и пытались разобрать боевую часть, в результате чего она сдетонировала. В результате два человека 51-го и 41-го лет погибли на месте, еще двое мужчин 49-ти и 36-ти лет получили многочисленные осколочные ранения и ожоги.