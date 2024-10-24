Под Харьковом строят подземные школы: когда дети сядут за парты

Ход выполнения строительных работ в Песочинской объединенной территориальной громаде проверил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов , информирует портал "Комментарии".

Учебное заведение в Коротиче. Фото: Харьковская ОВА

В поселке Коротич продолжаются работы по строительству защитного сооружения гражданской защиты на территории местного лицея. Площадь объекта – более 662 квадратных метров, что позволит обучать 700 учеников. В помещениях продолжаются внутренние работы, монтаж вентиляционной системы и благоустройство.

"Работы по строительству данного укрытия – на завершающем этапе. Предполагается, что его смогут ввести в эксплуатацию уже к концу этого года. Это позволит со второго семестра начать офлайн-обучение или образовательный процесс в смешанной форме – решения должны принимать родители учеников и руководство учебного заведения", — отметил Олег Синегубов.

На базе одного из местных заведений дошкольного образования продолжается строительство защитного сооружения общей площадью более 1027 квадратных метров. Одновременно в детском саду смогут заниматься 256 детей. Строительство осуществляется на средства местного бюджета, детского фонда ООН ЮНИСЕФ и государственной субвенции. Все работы планируется завершить до конца апреля следующего года.

"Кроме строительства нового укрытия, в заведении дошкольного образования выполнят ремонт фасадов основного здания, а также крыши. Отдельным направлением работы является восстановление и обустройство пищеблоков. Согласно реформе школьного питания, инициированной Первой Леди Украины Еленой Зеленской, наши дети должны получать полноценные и полезные горячие обеды. Это важный фактор в восстановлении офлайн-учебы или образования в смешанном формате", — отметила начальница отдела образования, культуры, молодежи и спорта Песочинского поселкового совета Юлия Белова.

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