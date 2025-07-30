Сегодня около 12:00 оккупанты нанесли баллистический удар по селу Васищево в Харьковском районе. По данным начальника следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова, россияне ударили двумя ракетами в ЗРК С-400.

Под Харьковом произошел ужасный удар: есть погибшие и раненые

Как сообщили в Харьковской ОВА, в результате российских обстрелов погиб 63-летний мужчина.

Госпитализировали троих пострадавших: мужчин 65 и 74 лет и 47-летнюю женщину – у всех диагностированы взрывные ранения, состояние среднее. На месте оказали помощь 64-летнему мужчине.

Также на месте получили медицинскую помощь 2 сотрудника ГСЧС, пострадавших во время тушения пожара.

Общая площадь возгорания составила около 20 тысяч кв. м.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь. На территории удара работают все профильные службы.

В ГСЧС сообщили, что более 100 пожарных, около 50 единиц техники ГСЧС и пожарный поезд привлечены к ликвидации масштабного пожара площадью примерно 20 тыс.кв.м. в Харьковской области. Работы продолжаются.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 29 июля, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СВ ВСУ.

"Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", – отмечают в Сухопутных войсках.