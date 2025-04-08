Под Харьковом погиб мужчина и трехлетняя девочка: что произошло

Вчера, 7 апреля в 19.52 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме пос. Песочин Харьковского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

На Харьковщине произошла трагедия: погибли мужчина и ребенок

К моменту прибытия спасателей горели домашние вещи в доме на площади 6 м кв. На месте пожара погиб мужчина 1981 г.р. и девочка 2022 г.р.

В 20:08 пожар локализован, а в 20:44 полностью ликвидирован.

К ликвидации пожара были привлечены 2 отделения 7 пожарно-спасательной части и пожарные местной пожарной команды поселка Песочин. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь семье погибших.

Предварительная причина возникновения пожара – короткое замыкание электросети.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 27 марта в 16:45 в селе Камыши Ахтырского района Сумской области загорелся жилой дом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

"На месте обнаружены тела двух погибших. Еще двое пострадавших, включая 4-летнего ребенка, были госпитализированы. К сожалению, ребенка спасти не удалось", – отмечают спасатели. Пожар был ликвидирован в 17:32. Причины возгорания устанавливаются. Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности.