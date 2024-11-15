Почему Харькову не стоит радоваться снегу: какую угрозу погода вызывает на фронте

Российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковской области 13 и 14 ноября, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. Официальные украинские источники сообщали, что бои продолжались севернее Харькова возле Глубокого и северо-восточнее Харькова близ Волчанска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Снег в Харькове. Фото: Гвара

Украинские источники также сообщили, что российские силы проводили вероятные трансграничные рейды вблизи Высокой Яруги (непосредственно к югу от международной границы и примерно в 20 км к северу от города Харькова).

Представитель украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, 14 ноября заявил, что ухудшение погодных условий затрудняет передвижение российских войск и возможности как российских, так и украинских военных использовать беспилотники. Украинский чиновник также сообщил, что российские силы пользуются отсутствием украинских беспилотников в этом районе, чтобы восполнить свои резервы в этом районе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты массово перебрасывают технику с Запорожских направлений на другое: где усиливаются бои

Продолжается перебрасывание техники из Запорожских направлений через Мариуполь в сторону Волновахи (далее — Кураховское направление). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Перевозится тяжелая техника, включая танки и грузовики из БК. Андрющенко отмечает, что россияне начали извлекать БК из оперативно-тактических составов в Мариупольском районе. Это впервые с 2022 года – не с территории России, а именно из предварительно подготовленных складов "в тылу" на оккупированных территориях.

"Вместо прошлой поврежденной системы ПВО, вчера в 18:05 оккупанты со стороны Новоазовска переместили в район треугольника аэропорт Мариуполя — Мангуш — с.Бердянское новый расчет С-300. Это уже четвертый расчет за последние полгода, который россияне устанавливают вместо обезвреженного именно в этом треугольнике", – сообщил Андрющенко. Он подчеркнул, что в целом совершенно очевидный приоритет приложения усилий оккупантов – это Кураховский отрезок.