По Харькову россияне ударили экспериментальным дроном: что известно

Российский агрессор не оставляет попыток нанести ущерб Харькову. За последнюю неделю город пережил 16 вражеских атак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию харьковского городского головы Игоря Терехова.

Дрон "Черника" применили оккупанты в Харькове

Чаще всего враг бил "Шахедами", но также специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием "Черника".

" Этот дрон похож по мощности боевой части на "Молнию", но имеет другую конструкцию. В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе ", — подчеркнул мэр Харькова.

Всего за последние семь дней пострадали четыре человека, в том числе ребенок. К счастью, обошлось без летальных исходов.

Взрывы были зафиксированы в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах. Разрушения подверглись как жилым домам, так и гражданским предприятиям.

За этот период продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 33 часа (43%) меньше, чем в среднем по области. Это результат слаженной работы военных, противовоздушной обороны и аналитиков Ситуационного центра , отметил Терехов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня утром оккупанты запустили "шахеды" по Украине, которые направились на Днепропетровщину. Около 10 часов утра в городе Кривой Рог работала ПВО и раздавались взрывы, а также произошло попадание ударного БпЛА.

По данным руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, в результате "шахедной" атаки по Кривому Рогу три человека получили ранения, один человек в "тяжелом" состоянии, уже в операционной. Штаб помощи людям развернут во дворце культуры, недалеко от места удара. Там можно получить строительный материал и написать заявления на материальную помощь от города.