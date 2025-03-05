Пилоты ударных дронов бригады «Гарт» ослепили врага на Харьковщине

Разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения Falcon бригады "Гарт" поразили под Волчанском вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М". Видео уничтожения опубликовали в Оперативно-тактической группировке "Харьков", пишет портал "Комментарии".

Уничтоженная техника оккупантов. Фото: скриншот из видео

"Не помогла противнику и антидроновая сетка, которой он его прикрыл со всех сторон. Первые две "птички" пилотов подразделения "Falcon" пробили в ней дыру, а третья окончательно уничтожила комплекс. Также под огонь пограничников попали места сосредоточения личного состава и транспортное средство типа "буханка", которое использовалось врагом для подвоза личного состава и боекомплектов", – отмечают военные.

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны продолжают выполнять боевые задания по отпору российско-оккупационным войскам на севере Харьковщины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская оккупационная армия атаковала оборонительные позиции украинских военных на Купянском направлении. Однако попытки захватчиков не имели успеха. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

По данным военных, россияне атаковали наши оборонные укрепления вблизи Петропавловки; Песчаного; Загрызового. Все вражеские атаки отражены. Также враг пытался навести переправы через реку Оскол. Однако там попытки захватчиков не увенчались успехом. "Поражение наших защитников и погодные условия внесли свои коррективы. Из-за потепления и утончения льда на реке оккупанты вынуждены выкладывать на лед платформы для распределения нагрузки", — говорится в сообщении.