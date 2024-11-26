Первую в Украине больницу на 2 тысячи пациентов строят под землей

План внутренней устойчивости страны Президента Владимира Зеленского продолжают реализовывать на Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В рамках пункта "Человеческий капитал" и "Безопасность" продолжается реализация проектов медицинской отрасли. Один из самых амбициозных и важных — строительство подземного медицинского комплекса "Ковчег" на базе Харьковской областной клинической больницы.

Это будет первая подземная больница в Украине, которая будет оказывать высококачественные медицинские услуги в максимально безопасных условиях. Ведь для нашей пограничной области самое важное – это обезопасение населения от вражеских ударов. Одновременно получать медицинские услуги там смогут более 2000 человек", – сообщил начальник Харьковской ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Чудо после обстрелов в Харькове: что выдержало удар С-400

В понедельник, 25 ноября, россияне ударили по Киевскому району Харькова по ракетным системам С-400. В результате обстрела пострадал 41 дом, включая главный корпус Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды.

Об этом сообщила профессор университета Галина Куц. После взрыва из окон начало вылетать стекло: "Сегодня утром после ракетного российского удара по центру Харькова в главном корпусе Сковородиновского университета разбились вдребезги портреты Макаренко и Сухомлинского на витраже. А Сковорода уцелел!" На фото, опубликованном преподавательницей, заметно, что только центральное окно уцелело. Именно на нем изображен философ.