Отопление в Харькове под угрозой: в ХОВА назвали основную проблему

В Харькове нет собственного генерации, однако с технической точки зрения и город, и область готовы к отопительному сезону на 100 процентов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

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"Однако очередная атака фактически показала, что у нас было аварийное отключение электроэнергии, поэтому, конечно, это все усложняет проведение отопительного сезона.

Тем не менее сейчас работаем над децентрализацией системы отопления, и эта работа будет продолжаться постоянно. Уже на 20 процентов все объекты у нас полностью автономны и могут самостоятельно, независимо от наличия электроснабжения продолжать работать по функционалу", – отметил председатель ХОВА.

Что касается Пунктов Незламности, то на случай возможного обесточивания в области есть 913 Пунктов Незламности. Уже работает более 100 пунктов. Другие будут открываться при необходимости, добавил Синегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО)

Вчера около 22:25 в Харькове прогремели мощные взрывы. Из-за "прилетов" авиабомб в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, под ударами оказались три района города. "По уточненной информации: 1. Киевский район. Повреждены АЗС, СТО, частные дома и линии высоковольтных передач. 2. Основянский район. Есть повреждения многоквартирных и частных домов, гаражей. Уже есть информация о девяти раненых", — написал Терехов.

По данным начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, часть Харькова в результате ударов оккупантов без электроснабжения. "Профильные службы работают над восстановлением", – отметил глава ОВА. По состоянию на 03:00 в Харькове было известно о 12 пострадавших людях из-за российских обстрелов. Полицейские задокументировали последствия атаки противника. По предварительным данным взрывотехников, военные России нанесли удары по Харькову управляемыми авиабомбами КАБ-250 с УМПК.