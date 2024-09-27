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Отец с сыном в Харькове могут получить до восьми лет: чем они занимались во время войны

«Семейный подряд»: в Харькове разоблачены отец и его сын-врач, которые за деньги способствовали «списанию» уклонистов с военного учета

27 сентября 2024, 16:56
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Недилько Ксения

По данным следствия, 61-летний мужчина и его 29-летний сын, работающий в Харькове врачом-офтальмологом и являющийся членом постоянно действующей военно-врачебной комиссии РТЦК и СП, организовали "схему" заработка денег. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Отец с сыном в Харькове могут получить до восьми лет: чем они занимались во время войны

Задержанный подозреваемый, фото: прокуратура

Отец "рекомендовал" своим знакомым сына как проверенное лицо, имеющее "воздействие и служебные связи" во избежание мобилизации.

В дальнейшем клиенты приходили на "прием", получали при содействии сына-врача необходимую медицинскую документацию о "тяжелых диагнозах".

Затем эти документы направляли в военкомат с отметкой "непригодный к службе" из-за "плохого" здоровья. Это позволяло мужчинам списаться по военному учету и уехать за границу.

Отец не объявлял уклонистам полную сумму, а обычно говорил, что в конечном итоге они должны заплатить около 4000 долларов США.

Сначала клиенты должны были передать задаток в размере 40 000 грн, а затем еще 2600 долларов США.

Правоохранители разоблачили отца и сына. Им грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Отец с сыном в Харькове могут получить до восьми лет: чем они занимались во время войны - фото 2
Отец с сыном в Харькове могут получить до восьми лет: чем они занимались во время войны - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Мужчина не хотел служить по религиозным убеждениям: что ему постановил суд

Прокуроры доказали, что житель села Мартово Чугуевского района, признанный в марте прошлого года пригодным к прохождению военной службы, после получения боевой повестки в определенное время в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки не явился. Уважительных причин для этого у мужчины не было и был надлежащим образом уведомлен о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации, объявленной Указом Президента Украины.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал и заявил, что не может проходить военную службу по религиозным убеждениям. Что вынес суд – читайте по ссылке.



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