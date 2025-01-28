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Опасность на Купянщине: оккупанты расширяют плацдарм для наступления

Оккупанты штурмуют по 2-3 раза в сутки, чтобы прорваться на другой берег реки

сегодня, 11:07
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Недилько Ксения

Армии РФ удалось расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол в северной части Харьковской области. Целью захватчиков является город Купянск. Об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

Опасность на Купянщине: оккупанты расширяют плацдарм для наступления

Иллюстративное фото

Британские специалисты отмечают, что плацдарм был первоначально создан в конце ноября 2024 года. С этого времени российские силы добились тактических успехов в этом районе.

Основной фокус России сосредоточен на поселке Двуречная, отмечают в отчете. В настоящее время на этом участке фронта продолжаются интенсивные бои между украинскими и российскими войсками. Кроме того, боевые действия продолжаются за село Западное, расположенное в четырех километрах к западу от реки Оскол.

"Россия почти наверняка пытается оказывать давление на логистический центр Купянск, также расположенный на реке Оскол, примерно в 12 км к югу от плацдарма. Российские силы уже контролируют линии поставки к востоку и югу от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные пути поставки в город", — отмечают в британском Минобороны.

Что поблизости Купянска ситуация достаточно угрожающая, а россияне стремятся продвинуться на левый берег реки Оскол, говорят и наши военные.

В течение суток происходит по меньшей мере 2-3 штурма, отмечает Олесь Маляревич, заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

На севере Харьковщины россияне пытаются штурмовать и ищут слабые места в обороне, но им не удается продвинуться, добавляет он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что захватчики взорвали в нескольких местах трубы канала Северский Донец – Донбасс. Как рассказал спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец, россияне создали проходы, чтобы использовать технику и продолжить штурмовать город Часов Яр. "Возможно, даже мотоциклов, для логистики и наступательных действий. Таким образом, пытается расширить линию боевого столкновения именно в направлении Часового Яра", — сказал спикер.



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