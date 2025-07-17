В социальной сети TikTok распространяется видео, где якобы военный 114 ОБрТрО рассказывает об окружении бригады на Купянском направлении. Ролик также активно распространяют русские пропагандистские ресурсы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

«Окружение военных ВСУ на Купянском направлении»: что известно

Отмечается, что видео создали русские с помощью искусственного интеллекта. На признаки вмешательства ИИ указывают следующие детали: неестественная мимика лица и частота моргания героя, минимальные движения губ.

Кроме того, в 114 ОБРТРО Центра сообщили, что ни одного окружения подразделений 114-й бригады не произошло. Бойцы бригады полностью контролируют ситуацию на участке фронта и продолжают эффективно уничтожать врага.

"Подобные фейки российские пропагандисты распространяют с целью деморализовать украинских военных, общество и посеять страх и недоверие среди украинцев. Доверяйте только верифицированным источникам информации", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Министерстве обороны РФ заявили, что Украина якобы готовит провокацию с выбросом аммиака возле Новотроицкого, чтобы обвинить Россию в техногенной катастрофе". Это заявление сразу разогнала кремлевская пропаганда через "РИА Новости", сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, где заявляют, что это фейк.

В самом деле: с начала полномасштабной войны Россия систематически запускает фейки о "химических провокациях" со стороны Украины. Это часть информационной войны. "У Украины нет никаких причин или планов создавать техногенную катастрофу на собственной территории. Эти вбросы – попытка дискредитировать ВСУ, посеять панику среди населения и оправдать потенциальные преступления самой России", – подчеркивают в Центре.