Оккупанты заявляют о продвижении на Харьковщине: где могли прорвать оборону

Российские войска 17 февраля продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. Российские войска 16 и 17 февраля проводили наступательные операции к северу от города Харькова в районе Липцев и к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны.

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Однако русский военкор утверждал, что оккупанты продвинулись к востоку от Волчанска.

Представитель украинской бригады, действующей на харьковском направлении, заявил, что российские войска время от времени атакуют огневыми группами по два-три человека, а российские войска преимущественно передвигаются на гольф-карах, малых бронетехниках и гражданских автомобилях. Спикер заявил, что российские силы очень редко используют бронетехнику среднего класса для перевозки пехоты.

17 февраля российские войска продолжали наступательные действия под Купянском, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. Министерство обороны России (МО) заявило 17 февраля, что российские войска захватили Фиголовку (к северу от Купянска), но ISW оценило, что захватчики захватили населенный пункт по состоянию на 6 февраля.

Кроме того, связанный с Кремлем российский военкор заявил, что есть неподтвержденные сообщения о захвате российскими войсками Тополей (к северу от Купянска вблизи международной границы) и что российские войска захватили большую часть Двуречной (к северу от Купянска). Другие русские военкоры утверждали, что оккупанты продвинулись к северу от Двуречной, между Двуречной и Западной (юго-западнее Двуречной), к югу от Западного и к западу от Калинового (к северу от Купянска).

17 февраля русские войска продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись. Украинская группировка войск "Хортица" сообщила, что украинские силы уничтожили две российские бронемашины, атаковавшие в направлении Богуславки, и четыре бронетехники, атаковавшие вблизи Новой Кругляковки.

16 февраля спикер украинской бригады, действующей в Харьковской области, заявил, что российские войска используют больше техники и бронетехники для поддержки наступательных операций, но отметил, что украинские силы уничтожают многие техники. Спикер заявил, что российские силы также используют от 200 до 300 беспилотников в день в зоне ответственности бригады, но украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) усложняют операции российских беспилотников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что недавно российские войска продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что оккупанты недавно пересекли реку Оскол и продвинулись в полях юго-западнее Тополей.