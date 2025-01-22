Оккупанты захватили населенный пункт в Харьковской области и продолжают наступать дальше

Российские войска 20 и 21 января продолжали наступательные операции к северу от Купянска в районе Двуречной и к востоку от Купянска в районе Петропавловки, но не продвинулись вперед. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Сообщается, что в Купянском направлении работают беспилотники российского Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон".

По данным оккупационного Минобороны РФ, российские военные оккупировали населенный пункт Западное в Харьковской области.

21 января российские войска продолжили наступательные действия на Боровском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. Пропагандисты утверждали, что русские войска захватили Зеленый Гай (к северо-востоку от Боровой) и продвинулись к линии Борова-Богуславка (к северу от Боровой) и к западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой).

Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений. 21 января российский военкор заявил, что заявление Минобороны России от 20 января о том, что российские войска захватили Новоегоровку (юго-восточнее Боровой), неточно и что украинские силы все еще удерживают позиции в этом населенном пункте. Российский блогер заявил, что неточный доклад российского МО о захвате Новоегоровки, вероятно, приведет к большим потерям россиян в этом населенном пункте. Российские войска продолжали наземные атаки северо-восточнее Боровой в районе Лозовой, Зеленого Гая, Колесниковки, Загрызового и Новой Кругляковки; восточнее Боровой возле Копанок и Надежды; и юго-восточнее Боровой у Новоегоровки, Невского и Макеевки 20 и 21 января.

Сообщается, что юго-западнее Надежды действуют операторы беспилотников 16-й бригады спецназа РФ (Главное управление Генштаба РФ [ГРУ]).

21 января российские войска продолжили наступление на Лиманском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. Российский военкор утверждал, что российские войска продвинулись вблизи Терны (к северо-востоку от Лимана), но ISW не нашло подтверждения этому заявлению. 20 и 21 января русские войска продолжали атаковать к северо-востоку от Лимана в районе Тернов и Колодец и к востоку от Лимана в направлении Заречного.