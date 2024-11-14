Оккупанты заходили в Купянск в форме ВСУ – ISW

Российские войска 12 и 13 ноября продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

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Российские военкоры утверждали, что русские войска продвинулись на 200 метров в ширину на 200 метров в глубину в направлении Московки; шириной 600 метров на глубину 200 метров в сторону Боровой; к северу, западу и востоку от Кругляковки; к северу от Вишневого; возле Первомайского; и шириной 400 метров на глубину 400 метров в сторону Торского. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

В Генштабе ВС Украины 13 ноября сообщили, что на Купянском направлении украинские войска отразили наступление российской механизации в составе четырех волн с общей сложностью 15 единиц бронетехники, в том числе танков, боевых бронированных машин и машины разминирования УР-77. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы уничтожили всю российскую технику, а российская пехота прибегла к вероломству, одевшись в украинскую форму, что является военным преступлением согласно международному праву.

Российские военкоры утверждали, что части Колесниковки (юго-восточнее Купянска) являются "серыми зонами", поскольку российские войска не могут закрепиться на руинах поселения, а украинские силы сохраняют позиции в лесистых районах на севере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Российский десант в Купянске: власти города сделали заявление

Российские десантники прорвались в Купянск Харьковской области. Вот только закрепиться врагу не удалось. Оккупантов удалось убить. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, которого цитирует "Думка".

Чиновник отметил, что российскому десанту, 13 ноября, прорвавшемуся на левобережную часть Купянска, закрепиться не удалось. На вопрос о том, удалось ли ликвидировать разбежавшихся по домам россиян, Беседин сказал: "Уничтожили".