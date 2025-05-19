Оккупанты всеми силами «лезут» на Харьковщину

Оккупанты пытаются переправляться через Оскол на Харьковщине всеми возможными средствами, кроме того, намерены расширить свои группировки на севере Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

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17 мая российский военкор заявил, что российские войска продвинулись к Волчанским хуторам (к северо-востоку от Харькова).

17 и 18 мая российские войска атаковали северо-восточнее Харькова близ Волчанска. Украинские источники сообщали, что украинские войска отразили российское механизированное наступление размером по меньшей мере изо рта между Журавлевкой, Устинкой и Солнцевкой в Белгородской области (все они расположены сразу за международной границей к северу от Харькова). Российские войска недавно провели неудачную разведывательную миссию боем вблизи Журавлевки в направлении международной границы, и российские войска, возможно, намерены расширить свои группировки на севере Харьковской области, отмечают в ISW.

Сообщается, что в Волчанске действуют подразделения российского батальона Запад-Ахмат.

Кроме того, 18 мая российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не добились.

Российский военкор утверждал, что русские войска продвигались к Большому Бурлуку (к северо-западу от Купянска).

17 и 18 мая российские войска атаковали северо-восточнее Купянска вблизи международной границы в направлении Строевки.

"Командир украинского батальона, действующий на Купянском направлении, 18 мая сообщил, что российские войска пытаются использовать лодки, надувные трубы и мотоциклы на блочных системах для переправы через реку Оскол вблизи Двуречной (к северо-востоку от Купянска) для поддержки будущих российских усилий по обходу Купянска. Командир батальона сообщил, что российские войска усиливают удары по украинским наземным линиям связи (НЛС) и использованию беспилотников на Боровском и Лиманском направлениях, но украинские войска пока не наблюдали использования российскими войсками беспилотников с искусственным интеллектом (ИИ) в этих направлениях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне заявили об оккупации двух населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях.