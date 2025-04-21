logo

BTC/USD

87472.33

ETH/USD

1644.48

LTC/USD

80.57

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

47.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Оккупанты вели наступление на Харьковщине, несмотря на «перемирие»
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты вели наступление на Харьковщине, несмотря на «перемирие»

Что делалось в Харьковской области во время объявленного «перемирия»

сегодня, 09:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украинские и российские источники обвинили друг друга в нарушении Пасхального перемирия на харьковском направлении вечером 19 и 20 апреля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны ( ISW ).

Оккупанты вели наступление на Харьковщине, несмотря на «перемирие»

Иллюстративное фото

Командир украинского полка, действовавший на харьковском направлении, 19 апреля заявил, что российские войска продолжали обстреливать украинские позиции в Харьковской области после начала одностороннего пасхального перемирия Россией 19 апреля в 18:00 мск. Представитель украинской бригады, действовавшей на харьковском направлении, заявил, что российские войска используют пасхальное перемирие для накопления сил и продолжают ведение боев беспилотников.

20 апреля российский военкор заявил, что украинские силы продолжают использовать артиллерию и беспилотники близ Волчанска (к северо-востоку от Харькова), но интенсивность этих ударов уменьшилась.

20 апреля глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что российские войска утром 20 апреля нанесли три удара с управляемых планирующих бомб по Купянску.

20 апреля российские военкоры заявили, что бои продолжались севернее Купянска в районе Малой Шапковки и Кондрашовки и юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки. Российский пропагандист заявил вечером 19 апреля, что украинские силы обстреляли российские силы вблизи Западного (к северу от Купянска).

В возведении украинского Генерального штаба от 19 апреля 22:00 и возведении от 20 апреля 08:00 сообщалось, что российские войска атаковали севернее Купянска возле Кондрашовки и восточнее Купянска близ Петропавловки 19 апреля и, возможно, 20 апреля. ISW не может оценить, произошли ли эти атаки после начала одностороннего прекращения огня Россией в 18:00 по московскому времени 19 апреля.

В возведении украинского Генерального штаба от 20 апреля 16:00 сообщили, что российские войска нарушили перемирие, атакуя к востоку от Боровой у Надежды 20 апреля.

В отчете Генштаба ВСУ от 19 апреля в 22:00 и отчете от 20 апреля в 08:00 сообщалось, что российские войска атаковали северо-восточнее Боровой возле Новой Кругляковки и Загрызового; восточнее Боровой возле Надежды; и юго-восточнее Боровой возле Ольговки и Грековки 19 апреля и, возможно, 20 апреля. ISW не может оценить, произошли ли эти атаки после начала одностороннего прекращения огня Россией в 18:00 по московскому времени 19 апреля.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью и утром оккупанты уже начали атаковать Украину БпЛА и ракетами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости