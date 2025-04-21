Оккупанты вели наступление на Харьковщине, несмотря на «перемирие»

Украинские и российские источники обвинили друг друга в нарушении Пасхального перемирия на харьковском направлении вечером 19 и 20 апреля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны ( ISW ).

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Командир украинского полка, действовавший на харьковском направлении, 19 апреля заявил, что российские войска продолжали обстреливать украинские позиции в Харьковской области после начала одностороннего пасхального перемирия Россией 19 апреля в 18:00 мск. Представитель украинской бригады, действовавшей на харьковском направлении, заявил, что российские войска используют пасхальное перемирие для накопления сил и продолжают ведение боев беспилотников.

20 апреля российский военкор заявил, что украинские силы продолжают использовать артиллерию и беспилотники близ Волчанска (к северо-востоку от Харькова), но интенсивность этих ударов уменьшилась.

20 апреля глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что российские войска утром 20 апреля нанесли три удара с управляемых планирующих бомб по Купянску.

20 апреля российские военкоры заявили, что бои продолжались севернее Купянска в районе Малой Шапковки и Кондрашовки и юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки. Российский пропагандист заявил вечером 19 апреля, что украинские силы обстреляли российские силы вблизи Западного (к северу от Купянска).

В возведении украинского Генерального штаба от 19 апреля 22:00 и возведении от 20 апреля 08:00 сообщалось, что российские войска атаковали севернее Купянска возле Кондрашовки и восточнее Купянска близ Петропавловки 19 апреля и, возможно, 20 апреля. ISW не может оценить, произошли ли эти атаки после начала одностороннего прекращения огня Россией в 18:00 по московскому времени 19 апреля.

В возведении украинского Генерального штаба от 20 апреля 16:00 сообщили, что российские войска нарушили перемирие, атакуя к востоку от Боровой у Надежды 20 апреля.

В отчете Генштаба ВСУ от 19 апреля в 22:00 и отчете от 20 апреля в 08:00 сообщалось, что российские войска атаковали северо-восточнее Боровой возле Новой Кругляковки и Загрызового; восточнее Боровой возле Надежды; и юго-восточнее Боровой возле Ольговки и Грековки 19 апреля и, возможно, 20 апреля. ISW не может оценить, произошли ли эти атаки после начала одностороннего прекращения огня Россией в 18:00 по московскому времени 19 апреля.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью и утром оккупанты уже начали атаковать Украину БпЛА и ракетами.