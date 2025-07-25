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оккупанты варварски атаковали медучреждение в Харькове: известно о страшных последствиях

В Харькове с 11:04 объявлена воздушная тревога. Силы ПВО заранее предупреждали об управляемой авиабомбе, направлявшейся в направлении города.

25 июля 2025, 12:15
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Клименко Елена

В пятницу, 25 июля, Харьков снова потерпел вражеский удар — российские войска сбросили управляемую авиабомбу (КАБ) по городу. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, атака произошла по Индустриальному району.

оккупанты варварски атаковали медучреждение в Харькове: известно о страшных последствиях

Фото: из открытых источников

"Удар по Харькову КАБом. По предварительной информации, Индустриальный район", — отметил мэр в Telegram.

Впоследствии он уточнил, что снаряд попал в здание медицинского заведения. Рядом находится еще один объект, где оказывают медицинскую помощь.

По состоянию на 11:50 официально подтверждена гибель по меньшей мере одного человека и шести пострадавших.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 11.04. Воздушные силы ВСУ заранее предупреждали о возможном применении КАБ в направлении города.

Напомним, накануне, 24 июля, Россия также атаковала Харьков двумя авиабомбами. Под удар попал Шевченковский район. Один снаряд разорвался вблизи жилого дома, другой – на территории гражданского предприятия.

В тот же день, ближе к вечеру, кафиры ударили по городу еще и беспилотником. Удары БПЛА также зафиксированы в Индустриальном районе.

Всего в результате предварительных обстрелов пострадали более 33 человек, среди которых есть дети. По информации местных властей, к утру 25 июля пятеро пострадавших, в том числе двое детей в возрасте 1 год и 17 лет, находятся в больницах.

Портал "Комментарии" писал, что, согласно материалу журналиста The Telegraph Джереми Уорнера, в 2024 году российский ВВП вырос на 4,3%, безработица оставалась на низком уровне — около 2%, бюджетный дефицит не превышал 1,8%, а внешний долг составил чуть более 20%. Текущий счет также имел положительное сальдо.



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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/2857
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