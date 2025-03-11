Оккупанты усилили действия на Харьковщине: где прорвали оборону

10 марта российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, но не продвигались. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на обновленный отчет Института изучения войны (ISW).

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10 марта российские войска атаковали к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска.

Представитель украинской бригады, действующей на харьковском направлении, заявил, что российские войска ведут пехотный штурм в этом районе, потому что украинские беспилотники создали по линии фронта "красную зону", где российские войска не могут управлять бронетехникой.

10 марта российские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но не подтвердили наступление.

Украинский источник утверждал, что украинские силы продвинулись на 7,87 квадратных километров северо-восточнее Купянска в районе Синьковки, но спикер Хортицкого группировки войск Украины майор Виктор Трегубов отказался комментировать это утверждение и отметил, что линия фронта остается "динамической". Российский военкор ответил на заявление украинского источника и указал, что украинские силы могли продвинуться в спорную "серую зону" возле Синьковки, поскольку российская оборонная линия хрупкая и недостаточно укомплектованная.

9 и 10 марта русские войска наступали восточнее Купянска в районе Петропавловки и юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки.

"Трегубов сообщил 10 марта, что некоторым российским пехотным группам удалось переправиться через реку Оскол, но они пытаются создать плацдарм на ее западном (правом) берегу до того, как река растает. Трегубов отметил, что российские войска пытались перейти на западный берег, когда он замерз. Он оценил, что оккупантам нужно будет использовать лодки для транспортировки живой силы на западный берег реки Оскол, когда лед на речке растает, что еще больше усложнит попытки России создать плацдарм", – отмечают в ISW .

10 марта русские войска продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись.

9 и 10 марта русские войска наступали северо-восточнее Боровой близ Лозовой, Загрызового, Новой Кругляковки и Богуславки и юго-восточнее Боровой возле Грековки.

Начальник штаба действующего на Боровском направлении украинского батальона 10 марта сообщил, что российские войска с 3 марта после улучшения погодных условий усилили в этом районе авиаудары, аэроразведку и удары беспилотников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ВСУ возобновили позиции на Купянском направлении. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState к обновленной карте боевых действий.