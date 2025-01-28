Оккупанты уменьшили количество атак КАБами по Харькову: Синегубов назвал причину

Российские войска уменьшили количество атак на Харьков с помощью управляемых авиационных бомб, в то время как они стали чаще использовать дроны "Шахед" и "Молния".

Удар КАБами по Харькову. Фото: 24 Канал

Чиновник отметил, что этот процесс свидетельствует об ограниченности ресурсов врага, в том числе из-за проводимых на Курском направлении операций.

Синегубов также уточнил, что большинство основных сил России сейчас сосредоточены на Покровском направлении, а пауза в использовании управляемых авиабомб – результат успешных действий украинских защитников, останавливающих продвижение врага и обороняющих каждый метр украинской территории.

Следует добавить, что удары управляемыми авиационными бомбами по Харькову прекратились еще в ноябре прошлого года.

Ситуация в Харькове остается напряженной, поскольку город расположен рядом с российской границей и линией фронта. Так, 28 января российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе "Шахед". Один из ударов пришелся на Новобаварский район, где в результате атаки возник масштабный пожар, охвативший более 1500 квадратных метров, в частности, производственные помещения на территории гражданского предприятия. Пожар удалось локализовать только в 02:36. В результате нападения пострадали два человека — женщина и ребенок, получившие психоэмоциональные травмы из-за стресса. Кроме того, обломки дрона типа "Герань-2" были обнаружены на открытой территории Киевского района города. Также были повреждены четыре частных дома в Роганской общине в результате падения дрона "Шахед", двое местных жителей, мужчина и женщина, получили травмы.



"Комментарии" уже писали, что российские кафиры ударили по Запорожью 8 января по меньшей мере двумя управляемыми авиабомбами (КАБ) В результате военного преступления РФ 13 человек погибли, десятки пострадали.