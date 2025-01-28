logo

BTC/USD

102130.54

ETH/USD

3131.81

LTC/USD

113.71

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Оккупанты уменьшили количество атак КАБами по Харькову: Синегубов назвал причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты уменьшили количество атак КАБами по Харькову: Синегубов назвал причину

Удары управляемыми авиационными бомбами по Харькову прекратились еще в ноябре прошлого года.

28 января 2025, 18:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские войска уменьшили количество атак на Харьков с помощью управляемых авиационных бомб, в то время как они стали чаще использовать дроны "Шахед" и "Молния".

Оккупанты уменьшили количество атак КАБами по Харькову: Синегубов назвал причину

Удар КАБами по Харькову. Фото: 24 Канал

Чиновник отметил, что этот процесс свидетельствует об ограниченности ресурсов врага, в том числе из-за проводимых на Курском направлении операций.

Синегубов также уточнил, что большинство основных сил России сейчас сосредоточены на Покровском направлении, а пауза в использовании управляемых авиабомб – результат успешных действий украинских защитников, останавливающих продвижение врага и обороняющих каждый метр украинской территории.

Следует добавить, что удары управляемыми авиационными бомбами по Харькову прекратились еще в ноябре прошлого года.

Ситуация в Харькове остается напряженной, поскольку город расположен рядом с российской границей и линией фронта. Так, 28 января российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе "Шахед". Один из ударов пришелся на Новобаварский район, где в результате атаки возник масштабный пожар, охвативший более 1500 квадратных метров, в частности, производственные помещения на территории гражданского предприятия. Пожар удалось локализовать только в 02:36. В результате нападения пострадали два человека — женщина и ребенок, получившие психоэмоциональные травмы из-за стресса. Кроме того, обломки дрона типа "Герань-2" были обнаружены на открытой территории Киевского района города. Также были повреждены четыре частных дома в Роганской общине в результате падения дрона "Шахед", двое местных жителей, мужчина и женщина, получили травмы.

"Комментарии" уже писали, что российские кафиры ударили по Запорожью 8 января по меньшей мере двумя управляемыми авиабомбами (КАБ) В результате военного преступления РФ 13 человек погибли, десятки пострадали. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/nakipelovo/40068
Теги:

Новости

Все новости