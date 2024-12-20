Оккупанты ударили по Харькову: куда попал ударный дрон (ОБНОВЛЕНО)

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Кречмаровская Наталия
В Харькове раздался взрыв. Власти города сообщили о попадании ударного дрона. Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал о последствиях попадания.
Фото портал "Комментарии"
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты попали в девятиэтажный жилой дом. На месте возник пожар. Есть разрушение первых двух этажей.
Игорь Терехов уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 4, в том числе девочка 12 лет.
Отметим, что враг запустил ударные дроны. По данным Воздушных сил ВС Украины, по состоянию на 22:00 зафиксирована угроза по следующим направлениям:
новые группы БпЛА в Сумской области, на юго-востоке Днепропетровской области, Запорожье;
БпЛА в центре Сумской области, курс – западный/юго-западный/южный;
БПЛА на востоке и западе Полтавской области, курс — юго-западный/западный;
БпЛА на севере и востоке Днепропетровской области, курс – северный/северо-западный;
БпЛА в Харьковской области, курс — юго-западный/западный/северо-западный;
БпЛА на западе и востоке Запорожской области, курс – северо-западный/северный;
БПЛА в Черниговской области, курс — западный/юго-западный/северо-восточный;
БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс – юго-западный.
Напомним, портал "Комментарии" писал о массированном обстреле Херсона.
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