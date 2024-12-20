Оккупанты ударили по Харькову: куда попал ударный дрон (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове раздался взрыв. Власти города сообщили о попадании ударного дрона. Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал о последствиях попадания.

Фото портал "Комментарии"

“Удар "Шахедом" по жилому дому в Салтовском районе города. По состоянию на сейчас – без пострадавших. Удар пришелся между первым и вторым этажом многоэтажки. На месте пожар”, — сообщил Игорь Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты попали в девятиэтажный жилой дом. На месте возник пожар. Есть разрушение первых двух этажей.

“Все службы работают над ликвидацией последствий. На сегодняшний день есть два обращения относительно острой реакции на стресс. Медики предоставили помощь на месте”, — сообщил он.

Игорь Терехов уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 4, в том числе девочка 12 лет.

Отметим, что враг запустил ударные дроны. По данным Воздушных сил ВС Украины, по состоянию на 22:00 зафиксирована угроза по следующим направлениям:

новые группы БпЛА в Сумской области, на юго-востоке Днепропетровской области, Запорожье;

БпЛА в центре Сумской области, курс – западный/юго-западный/южный;

БПЛА на востоке и западе Полтавской области, курс — юго-западный/западный;

БпЛА на севере и востоке Днепропетровской области, курс – северный/северо-западный;

БпЛА в Харьковской области, курс — юго-западный/западный/северо-западный;

БпЛА на западе и востоке Запорожской области, курс – северо-западный/северный;

БПЛА в Черниговской области, курс — западный/юго-западный/северо-восточный;

БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс – юго-западный.

Напомним, портал "Комментарии" писал о массированном обстреле Херсона.