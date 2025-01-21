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Оккупанты ударили по Харькову: где произошел «прилет» (ОБНОВЛЕНО)

Взрыв раздался в Харькове, есть информация о «прилете» БпЛА

сегодня, 11:43
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Недилько Ксения

Вражеская армия нанесла удар по Харькову, предварительно, БпЛА типа "Молния". Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, в 11.13.

Оккупанты ударили по Харькову: где произошел «прилет» (ОБНОВЛЕНО)

Иллюстративное фото

"Имеем предварительную информацию об ударе по городу БПЛА в Шевченковском районе, вероятно "Молнией". Сейчас уточняем место удара и последствия", — написал мэр.

Игорь Терехов в 11.29: "Удар пришелся по району плотной жилой застройки. Предварительно разрушен гараж, пострадали несколько автомобилей, в домах вокруг выбиты стекла. По имеющейся сейчас информации — без пострадавших".

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА в 11:31: "Враг нанес удар по Харькову. В 11:18 зафиксирован удар в Шевченковском районе. В результате обстрела БпЛА типа "ШАХЕД" повреждены гаражи, один разрушен, поврежден один легковой автомобиль и окна общежития.

Информация о пострадавших не поступала".

Игорь Терехов в 11:40: "На данную минуту к врачам обратился один человек с острой реакцией на стресс".

Информация обновляется.

 



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